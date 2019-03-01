الجيش الليبي يسيطر على بلدة غات الحدودية مع الجزائر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أحكم الجيش الليبي سيطرته على مناطق قريبة من الحدود الجزائرية، أين يُوسع سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.

وقال المتحدث باسم أحمد المسماري إن "القوات الموالية للمشير خليفة حفتر المعين قائداً للجيش من جانب مجلس النواب، سيطرت على بلدة غات في جنوب غرب البلاد"، وتعد البلدة التي تبعد أقل من 20 كيلومتراً عن الحدود الجزائرية نقطة عبور للمهاجرين القادمين من الجزائر، وأجزاء أخرى في أفريقيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي، أطلق في منتصف الشهر الماضي عملية في الجنوب للتصدي للتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة التي تنتشر هناك.

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