الجيش الليبي يستعيد آخر مناطق الجنوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الوطني الليبي، الجمعة، تحرير منطقة أم الأرانب، آخر منطقة كانت خارج سيطرته في الجنوب.

وبهذا يكون الجنوب الليبي محرراً بالكامل وتحت سيطرة الجيش الوطني بما فيها الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

وحسب تصريحات لأحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، تناقلتها مواقع إخبارية، فإن حصيلة ضحايا عملية تحرير الجنوب الليبي وصل إلى 11 قتيلاً و40 جريحاً منذ إطلاق العملية في يناير الماضي لتطهير مدن الجنوب بشكل كامل من قبضة الإرهابيين.

وأصبحت المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر تحت سيطرة قوات الجيش بشكل كامل.

وتعمل قوات الجيش الليبي على حسم المعارك بشكل كامل، وقد حدّ الوجود العسكري جنوب البلاد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق المسماري.

وحسب المتحدث الرسمي، فإن أهالي الجنوب الليبي رحبوا بدخول الجيش إلى مدن الجنوب لتطهير المنطقة من قبضة الإرهابيين.



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