الأمم المتحدة: هيئة تحرير الشام ترتكب جرائم ضد الإنسانية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبرت اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ملاحقة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) الإرهابية، للمدنيين في محافظة إدلب شمالي سوريا، قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية". وأضافت اللجنة أن "الاعتقال التعسفي الجماعي للمعارضين السياسيين من قبل عناصر هيئة تحرير الشام يمثل هجوما ممنهجا ضد السكان المدنيين.. هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن(هيئة تحرير الشام) بالاضطهاد السياسي الذي تقوم به، ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

كما أشار التقرير، الذي نُشر الخميس في جنيف، إلى ممارسة الإرهابيين الواسعة الانتشار في إدلب، المتمثلة باختطاف النشطاء من الأطباء والعاملين في المجال الإنساني، بهدف "الحصول على فدية لتمويل أنشطتهم".

وفي السياق عينه، توصلت اللجنة الى أن العنف انخفض بشكل كبير نتيجة "الإنجازات العسكرية الواسعة، وإبرام اتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح شمال غربي سوريا. كما خلص التقرير الى أنه "بالرغم من ذلك، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء البلاد يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان والافتقار العام لحكم القانون".

مصدر الصورة: alnour

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