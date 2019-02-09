27 تصريحاً لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية في اليمن

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (أ.ف.ب)



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية.

وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما ، وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن ميناء الصليف اليمني ما يزال خاليا من السفن منذ 3 أسابيع.

كما أصدر التحالف 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحاً لحماية القوافل.

ووصل إجمالي التصاريح 189 تصريحا، خلال 4 أيام، وفق التحالف.

إقرأ أيضاً:

قتل عشرات الحوثيين في صعدة بينهم قيادي