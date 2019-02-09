27 تصريحاً لسفن تحمل مواد نفطية وغذائية وأساسية في اليمن
أخبار الآن | الحديدة - اليمن (أ.ف.ب)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 27 تصريحاً لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية.
وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما ، وأشار تحالف دعم الشرعية إلى أن ميناء الصليف اليمني ما يزال خاليا من السفن منذ 3 أسابيع.
كما أصدر التحالف 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحاً لحماية القوافل.
ووصل إجمالي التصاريح 189 تصريحا، خلال 4 أيام، وفق التحالف.
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