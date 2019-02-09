ميركل: داعش لم يهزم

أخبار الآن | برلين – ألمانيا (أ.ف.ب)

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أمس أن تنظيم داعش لم يُهزم بعد، وإنما تحول إلى قوة قتالية غير منظمة , بعدما خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.

وتخالف تصريحات ميركل، التي أدلت بها أثناء افتتاح مقر المخابرات الخارجية الألمانية في برلين , إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التنظيم هُزم.



وأكدت أن مراقبة الأوضاع في سوريا كانت إحدى أهم أولويات المخابرات الخارجية، معتبراً أن الطريق ما يزال طويلا لتحقيق السلام في سوريا.

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