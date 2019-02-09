ملفات عدة أمام قمة الاتحاد الأفريقي برئاسة مصرية

أخبار الآن | أديس أبابا - أثيوبيا (وكالات)

تنطلق، الأحد، بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أديس أبابا، أين يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام.

ويتضمن جدول أعمال القمة عدد من المواضيع التي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

وبالنسبة للمحور التنموي، فستناقش القمة عدداً من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري.

كما ستناقش متابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في أفريقيا.

وستبحث القمة دفع المساعي للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.

اقرأ أيضا:

مصر تنفذ عملية ضخمة بمشروع المتحف الكبير