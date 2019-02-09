مقاتلات التحالف العربي تدمر مواقع لميليشيات الحوثي في حجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت طائرات قوات التحالف العربي 3 غارات جوية على ميليشيات الحوثي الجمعة بمديرية كشر بمحافظة حجة.

واستهدفت إحدى الغارات طقم محمل بالسلاح والذخائر في منطقة ذو نحزه شرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحتوي على سلاح ثقيل مدفعية هاون.

كما جرى استهداف نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.

وكانت ميليشيات الحوثي قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

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