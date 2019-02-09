ماذا سيحل لقيادات داعش السورية كـ "الشمالي" عند كشف أسرارهم؟

أخبار الآن - الإمارات العربية المتحدة ( تحليل)

خلافة داعش المزعومة في أيامها الاخيرة .

هذا جلي من خلال أعداد النساء و الأطفال الذين يحاول داعش ارسالهم بعيدا قبل ان يضع من تبقى من داعش حدا لمغامرتهم المضللة في سوريا.

و لكن هل بالفعل يريدون ان يموتوا و هم يقاتلون؟ ام ان لديهم خططا رديفة؟ و لا سيما هؤلاء الدواعش السوريين..

داعش مهدد بسبب الجدل بشأن التكفير





صورة اوضح تأتيكم في التحليل التالي:

مع فرار المزيد من العائلات و استسلام المزيد من المقاتلين المزيد من أسرار تنظيم داعش تتكشف. سينفضح كيف ان داعش خسر اموالا طائلة، موارد و مقاتلين ليس فقط بسبب قلة الكفاءة و انما ايضا بسبب الصراع الداخلي.

الجدل بشأن التكفير يشق صف داعش

داعش يعيش صراع التصفيات الداخلية

بالطبع الصراع الاساسي هو بين الدواعش الاجانب و المقاتلين المحليين.

عند هزيمة خلافة داعش المزعومة سيحاول مقاتلو داعش التخفي بين السكان لذا من المهم جدا ان الافراد السوريين في داعش و ماذا يمكن ان ينتظرهم.

مجموعة رئيسية في داعش هي جزء من عشيرة العكال مرتبطة بابو سعد الشمالي المعروف ايضا باسم فايز العكال. هو و افراد من عائلته تسلموا مناصب قيادية في التنظيم.



"الجهاديون" المقربون من داعش لطالما نظروا الى الشمالي و المقربين منه بعين الريبة. هو ببساطة أعداء الدواعش الاجانب. هو متهم بالتسبب بقتل الدواعش الاجانب او اجبارهم على الإستسلام. و في الإطار فان الشمالي و عائلته متهمون بإعدام دواعش اجانب أجبروا على الإستسلام قبل غارة جوية ليعلنوا بعدها انهم قتلوا بسبب الغارة. هذا تكتيك جهادي معروف باستخدام الغارات الجوية لإخفاء صراعاتهم الداخلية.

شمالي و عائلته كانوا على خلاف بمن يطلق عليهم علماء و شرعيي داعش، خلاف كان يصل الى القضاء على بعضهم البعص ( اقرأ اكثر عن تمرد التراث العلمي في داعش)



مع كل مقابلة و لقاء مع عوائل الدواعش او منشقين يتم التحقق من هذه الشكوك.

اذا كانت قيادة داعش السورية كالشمالي جزءا من المؤامرة وراء اخفاء قتل مجموعة الشرعيين فلن يستطيعوا اخفاء ذلك بعد اليوم.

لذلك في ايام داعش الاخيرة اصبح من الهام جدا متابعة مصير الدواعش السوريين أمثال الشمالي. كونهم سوريين هل سيحاولون الهروب من أرض المعركة قبل فوات الاوان؟ و اذا ما حاولوا الهروب هل سيسمح اعداؤهم الداخليون في التنظيم بذلك ام سيحاولون القضاء عليهم؟ هذه هي الاسئلة التي يجب التنبه لها من الآن فصاعدا





مصادر اضافية

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