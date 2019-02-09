فشل الاتفاق بشأن الأسرى اليمنيين في اجتماع عمّان

أخبار الآن | عمّان – الأردن (أ.ف.ب)

انتهت اجتماعات ملف تبادل الأسرى بين ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الانقلابية، دون التوصل إلى اتفاق، بينما جرى تمديد المحادثات إلى الأسبوع المقبل.

ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر، في ظل تعنت المليشيات ورفضها الاعتراف بآلاف المعتقلين في سجونها، ومن بينهم اسمان من الأربعة أسماء الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي .

ويعد ملف تبادل الأسرى واحدا من القضايا التي كان يعتقد بأنها ستؤدي إلى إثبات حسن النية من جانب المتمردين الحوثيين، بحسب اتفاق السويد الذي أبرم في ديسمبر الماضي، إلا أنها لم تظهر حتى الآن إلا تعنتا ومحاولات للمماطلة.

المزيد:



