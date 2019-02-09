سوريا الديمقراطية تستعد لشن الهجوم الأخير على داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد قوات سوريا الديمقراطية لإطلاق هجومها ضد تنظيم داعش، المحاصر حالياً في منطقة تعادل أقل من 1% من مساحة الأراضي التي كان يحتلها التنظيم قبل سنوات.

ومني التنظيم الإرهابي، بخسائر ميدانية فادحة خلال العامين الأخيرين، وبات وجوده حالياً يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين سوريا والعراق.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، إثر هجوم بدأته في سبتمبر/أيلول الماضي، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

وقال متحدث باسمها في ريف دير الزور الشرقي إن الجبهة لم تشهد أي تقدم أو تغيير كبير في الأيام الـ5 الأخيرة، مع وقف العمليات الميدانية استعداداً للمرحلة الأخيرة من الهجوم.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تشهد خطوط الجبهة بين الطرفين هدوءاً يعكره قصف مدفعي وجوي متقطع يستهدف مواقع التنظيم، كما توقع قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في تصريحات لفرانس برس قبل أيام أن تبدأ عملية التقدم الأخير قريباً بعد إتمام التحضيرات اللازمة لها.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية باتريك شتايغر، أمس الخميس، إن قوات سوريا الديمقراطية أوقفت قبل بضعة أيام عملياتها القتالية من أجل إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز مواقعها.

ترتيب الأوضاع لقوات سوريا الديمقراطية جاء عقب إعلان ترامب نهاية العام الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا، وإعلان هزيمة تنظيم داعش.

وحسب التحالف الدولي الداعم للهجوم ضد الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور شرق سوريا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحریر قرابة 99,5% من الأراضي الخاضعة لاحتلال داعش في سوريا.

وقال نائب القائد العام للشؤون الاستراتیجیة والمعلوماتیة في التحالف الدولي كریستوفر كیكا "نستمر في الضغط على المتبقین من إرھابي داعش.. لمحاصرتھم في رقعة صغیرة، تعادل حالیاً أقل من 1% من مساحة الأراضي التي يحتلها التنظيم".

ويحاول مقاتلو التنظيم، وفق نائب القائد العام للشؤون الاستراتیجیة والمعلوماتیة في التحالف الدولي "الفرار من خلال الاختباء بین النساء والأطفال الذین یحاولون الفرار من القتال"، لكنه شدد على أن "هذه التكتیكات لن تنجح".

وكان مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية قالوا إنهم أوقفوا عملياتهم البرية خشية استهداف المدنيين، الذين يستخدمهم التنظيم كدروع بشرية.

وحسب المرصد لا تزال مئات العائلات موجودة في كنف التنظيم، وتعيش ظروفاً بائسة جراء نقص المواد الغذائية والأدوية.

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