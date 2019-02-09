الجيش الليبي يقصف قوات تشادية بالجنوب

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا (أ.ف.ب)



أعلن الجيش الليبي عن شن قواته لضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب البلاد

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في مناطق الجنوب ،

وكان الجيش الليبي أعلن الأحد أنه شن ضربة جوية على مجموعات للمعارضة التشادية في المنطقة نفسها.

ولا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها "الجيش الوطني الليبي" هي نفسها مجموعة المتمردين التشاديين الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.

ويشن "الجيش الوطني الليبي" منذ منتصف كانون الثاني/يناير هجوما في هذه المنطقة التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية"، على حد قوله.

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