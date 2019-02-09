الأوضاع في ليبيا على أجندة أعمال القمة الأفريقية

أخبار الآن | أديس أبابا - أثيوبيا - (وكالات)

يُعقد اليوم الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين، والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم؛ دعما للعملية السياسية في ليبيا.

وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا، بأنه سيشارك في الاجتماع الذي يعقد بمقر الاتحاد الإفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى

للسياسة الخارجية والأمينة بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.



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