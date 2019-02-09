الأمن السوداني يفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (رويترز)

قال حزب الأمة المعارض في السودان إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، ما أدى لتعرض عدد منهم للإصابة أو الاختناق.

يأتي ذلك في إطار الاحتجاجات شبه اليومية , على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

كما ألقى البشير باللوم في الاحتجاجات على "عملاء" وطالب منافسيه بالسعي إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. ولم يظهر أي مؤشر على التخلي عن السلطة.



واندلعت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث أغلق المتظاهرون الطرق بإطارات محترقة وفروع الأشجار. وفرقت قوات الأمن الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي شرق السودان، قام المئات بمسيرة في مدينة خشم القربة، مسقط رأس معلم توفي أثناء الاحتجاز الأسبوع الماضي بعد اعتقاله بسبب مشاركته في الاحتجاجات.

ويذكر أن الاحتجاجات هزت السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول بعد أن حاولت الحكومة رفع أسعار الخبز. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن 45 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في الاحتجاجات بينما تقول الحكومة إن عدد القتلى بلغ 31 بينهم اثنان من قوات الأمن.

اقرا: تجدد الاحتجاجات في السودان