محاولة لاغتيال البغدادي داخل "داعش".. هذه تفاصيل "الإنقلاب"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، في تقريرٍ لها اليوم الجمعة، عن "نجاة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، من محاولة إنقلاب داخل التنظيم، قادها مقاتلون أجانب خلال الشهر الماضي"، لافتة إلى أنّ "أجهزة الإستخبارات الغربية ترجح أن تكون محاولة الإنقلاب هذه جرت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي في بلدة هجين من محافظة دير الزور، شرق سوريا".

وأوضح التقرير أنّ "الحادثة وقعت أثناء تبادل كثيف لإطلاق النار بين المقاتلين الأجانب والحراس الشخصيين للبغدادي، إلّا أنّ الأخير تمكن من الهرب إلى منطقة محاذية في الصحراء، من دون أن يُصاب بأي أذى".

ووفقاً للصحيفة، فقد قتل شخصان أثناء المواجهة، وهما من المقربين للبغدادي. ومع ذلك، فقد عرض "داعش" مكافأة لكل من ينال من المدعو "أبي معاذ الجزائري"، الذي يرجح أن يكون واحداً من ين 500 مقاتل في صفوف التنظيم الإرهابي في المنطقة. إلى جانب هذا، فإنّ "ذي غارديان" أكّدت أنّ "داعش لم يعتمد تخصيص مكافآت مقابل تصفية بعض الأفراد، ولذلك يعتقد أن الجزائري قد يكون على رأس المجموعة المخططة لعملية الاغتيال، أو الانقلاب".

مصدر الصورة: DiePresse

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