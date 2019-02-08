انقلاب في داعش ومكافأة لمن يقتل الجزائري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

‏ ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر ‏البغدادي، نجا من محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي، على أيدي ‏مقاتلين أجانب، شرقي سوريا.

البغدادي في دائرة الاستهداف والانقلاب الداخلي.. معلومات أوردتها صحيفة ‏‏"ذي غارديان" البريطانية ‏

الصحيفة أضافت أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، نجا من ‏محاولة انقلاب داخلية خلال الشهر الماضي، على أيدي مقاتلين أجانب، شرقي ‏سوريا



مصادر في المخابرات الغربية ترجح أن تكون محاولة الانقلاب على البغدادي ‏داخل التنظيم قد جرت في العاشر من يناير الماضي، في بلدة على مقربة من ‏منطقة هجين في محافظة دير الزور.‏

محاولة الانقلاب جرت من خلال تبادل المقاتلين الأجانب في داعش إطلاق النار على نحو متعمد مع الحراس ‏الشخصيين للبغدادي، لكن الأخير نجا من العملية وتم تهريبه إلى منطقة محاذية ‏في الصحراء.‏

ولقي شخصان مصرعهما في المواجهة، وأوضح مصدر مخابراتي أن أحد ‏القتيلين كان من المقربين بشدة من البغدادي.‏

الدوائر المقربة من البغدادي لم تسكت على الحادثة، بل عرضت مكافأة على كل ‏من يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري الذي يرجح أن يكون واحداً من بين 500 ‏مقاتل في صفوف التنظيم الإرهابي في المنطقة.‏

معنا عبر الهاتف من بغداد د. هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة



للمزيد:

الأمم المتحدة: الحوثي يرفض السماح بالوصول إلى مطاحن