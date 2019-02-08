الضربات الأمريكية في الصومال لا تكفي لإيقاف الإرهابيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )



اعتبر الجنرال توماس فالدهاوسر قائد القيادة العسكريّة الأميركيّة في إفريقيا الخميس أنّ الحملة الجوّية التي يشنّها الجيش الأميركي ضدّ حركة الشباب في الصومال لن توقف الإرهابيين، حاضّاً الجيش الصومالي على تحمّل مزيد من المسؤوليّة في هذه المعركة.



وقال فالدهاوسر أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ "في النهاية، هذه الضّربات لن تهزم جماعة الشّباب".

وأضاف "الخلاصة هي أنّ الجيش الوطني الصومالي يحتاج إلى أن يزداد عدده، وأن يتقدّم ويتحمّل مسؤوليّة" أمن البلاد.



وكثف الجيش الاميركي غاراته ضد جماعة الشباب منذ العام 2017.

ويؤكد الجيش الأميركي في كل بياناته أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها -- الحكومة الاتحادية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي (أميصوم) -- هو منع مقاتلي جماعة الشباب من التمركز في أماكن يمكن أن تشكل "ملاذا لهم للإعداد لهجمات إرهابية وشنها، وسرقة المساعدة الإنسانية وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتهم وإيواء إرهابيين".

وأكدت القيادة الأميركية لإفريقيا في وقت سابق أن الجيش الأميركي "سيواصل التعاون مع شركائه لنقل مسؤولية الأمن في الصومال على الأمد الطويل إلى +أميصوم+ والحكومة الفدرالية الصومالية".





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