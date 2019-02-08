الحشد يعتقل أحد قيادييه بعد تهديده إيران

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

اعتقل الحشد الشعبي في العراق أوس الخفاجي آمر لواء أبو الفضل العباس ومن كان بصحبته في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، واغلق المقر الخاص به.

وكانت لأوس الخفاجي مواقف معلنة ضد التدخلات الإيرانية، آخرها ما جاء في مقابلة متلفزة مع إحدى القنوات الفضائية المحلية، عن ضرورة رفع السلاح في وجه طهران في حال إعلانها أنها ضد المصالح العراقية، كما كانت له مواقف سابقة مناهضة لقيادات الحشد الشعبي، التي دخلت مضمار السياسة، متهماً إياهم بممارسة الفساد.

وبيّن الخفاجي في العديد من مقابلاته الإعلامية، أن بعض تلك القيادات مارست أدواراً أخرى مثل دخول غير شرعي لبعض الموانئ والمفارز والشركات الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض القيادات المطلوبة للقضاء تمكنت من الهروب.

كذلك انتقد دخول "الحشد" في مجال السياسة، ودعم النظام الإيراني لمعظم فصائله.

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء العراقي يقترح 4 حلول لتشكيل الحكومة العراقية