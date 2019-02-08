اجتماعات ملف الأسرى باليمن تتواصل في عمان

أخبار الآن | عمان - الأردن (أ.ف.ب)

تتواصل في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي.

وكانت اللجنة عَقدت اجتماعات ضمت وفداً للحوثيين ووفداً للحكومة الشرعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل إن مناقشات لجنة تبادل الأسرى، بأنه لن يتم تقسيم أي ملفات متعلقة بالأسرى في عملية التبادل، وأن القائمة معروفة لدى الطرفين بينها 4 قوائم مشمولة في قائمة الأمم المتحدة.

المزيد: