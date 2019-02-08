إعدام ثلاثة أشخاص في مصر أدينوا بالإرهاب

أخبار الآن | القاهرة – مصر (أ.ف.ب)

نفذّت السلطات المصرية الخميس حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، وتأسيس جماعة إرهابية، بحسب ما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين وغيابيا على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم اواخر عام 2017.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"تأسيس جماعة إرهابية".

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تصنّف السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين "منظمة ارهابية".

ومذاك، تخوض قوات الامن وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لداعش المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.

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