نزوح سكان التحيتا بالحديدة جراء استمرار قصف الحوثي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أجبر القصف العشوائي المستمر لميليشيات الحوثي الانقلابية، عشرات السكان، على النزوح من منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي مدينة 3 الحديدة، غرب اليمن إلى مناطق بعيدة.

وأفاد عدد من النازحين أنهم تركوا منازلهم وغادروا الأحياء السكنية نتيجة القصف الحوثي المستمر رغم هدنة وقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة وتم الإعلان عنها في 18 ديسمبر الماضي.

وبحسب أحد النازحين، فإنهم قرروا الخروج وترك منازلهم دون أن يأخذوا معهم أمتعتهم أو مواد غذائية وذلك للنجاة بأرواحهم وأرواح النساء والأطفال الذين أصبحوا عرضة للاستهداف بالقذائف التي تطلقها الميليشيات على منازلهم ليلاً و نهاراً.

في السياق، تعرضت مواقع الجيش اليمني للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن ميليشيات الحوثي أطلقت نيرانها على مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة في أوقات متفرقة، اليوم الأربعاء.

ونقل عن مصادر ميدانية قولها إن الميليشيات أطلقت نيرانها وبكثافة على المواقع، مستخدمة الأسلحة المتوسطة، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تقصف مواقع الجيش بشكل يومي ومستمر بالقذائف الصاروخية، مسجلة خروقات متواصلة للهدنة الأممية بشكل واضح في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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