ميليشيا الحوثي تقتل طبيبة يمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقيت طبيبة يمنية مصرعها بنيران ميليشيات الحوثي، في إحدى نقاط التفتيش مدينة تعز جنوبي البلاد.

وتشهد مدينة تعز عمليات قنص للمدنيين، راح ضحيتها العديد من الأبرياء، كما تفرض مليشيات الحوثي حصارا مستمرا على المدينة منذ عام 2014.

وقالت وسائل إعلام إن الطبيبة هبة نبيل معجب لقيت مصرعها بعد قيام مسلح حوثي في نقطة الربيعي، غربي المدينة، بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقلها وزوجها إلى مكان عملها.

أراد الحوثيون القبض على زوج الطبيبة الذي كان معها في السيارة بعد توقيفها في النقطة، وعندما حاول إقناعهم بأن عليه إيصال زوجته والعودة إليهم، أطلق مسلح حوثي النار على السيارة، مما أدى إلى مقتل الطبيبة على الفور.

يذكر أن اتفاق اتفاق السويد، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية في اليمن والمليليشيات الانقلابية، نص على "فتح المعابر" لإنهاء هذا الحصار عن تعز، إلا أن الحوثيين ما زالوا يرفضون تنفيذ الاتفاق.

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