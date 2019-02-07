مسؤول كبير يكشف دوافع قتل المشاهير في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عَلق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على وقائع استهداف الشباب المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحلبوسي في لقاء تلفزيوني أن العراق بلد عشائري وقـُتِلَ هؤلاء الشباب بدافع الجريمة وليس لأسباب أخرى ، مبينا أن حالات استهداف المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لا تقع ضمن دائرة الاستهداف المباشر وإنما استثنائية وقد يكون للبيئة التي يعيش فيها الفرد دَور في ذلك.

ودعا الحلبوسي إلى "ضرورة حماية هؤلاء الشباب، وخصوصا الذين قرروا البقاء في العراق وتحمل تبعات هذا القرار على العكس من الذين غادروا في المواقف الطارئة".

باتت مسألة اغتيال النساء، الناشطات خصوصا، في العراق ظاهرة تحير المراقبين، إذ لا يزال الفاعل في معظم هذه الحوادث مجهولا.

كانت البداية في 16 آب/ أغسطس الماضي مع خبيرة التجميل وصاحبة مركز "باربي" للتجميل في العاصمة بغداد الطبيبة رفيف الياسري، التي توفيت في ظروف ما زالت غامضة حتى الآن.

ولم يكد يمضي أسبوع من حادث وفاة الياسري، حتى تلقى الشارع العراقي خبر وفاة خبيرة التجميل الثانية وصاحبة مركز فيولا للتجميل، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحها مقهى خاصا بالنساء في العاصمة بغداد.

واغتيلت الناشطة العراقية سعاد العلي "46 عاما" في منطقة العباسية التي تعد أحد أبرز المراكز التجارية في البصرة، حيث أطلق شخص مجهول عليها الرصاص بينما كانت تستقل سيارتها، حسب ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء اغتيال الناشطة بعد نحو أسبوعين من تراجع حدة التظاهرات التي شهدتها البصرة مؤخرا، والتي شاركت فيها سعاد مع مجموعة نساء وانتشرت صورة لها وهي في المظاهرات.

ثم تلقت الناشطة ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس ثلاث رصاصات أثناء قيادتها سيارتها في أحد شوارع العاصمة بغداد، لتودي بحياتها.

وأثارت الحادثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشط عليها فارس، وتثير الجدل من خلالها بين فترة وأخرى بسبب منشورات لها كان البعض يعتبرها جريئة في المجتمع المحافظ.

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