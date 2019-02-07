صحافيان يتعرفان على أحد سجاني داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تعرف صحفيان فرنسيان احتجزهما تنظيم داعش في سوريا، على أحد سجاني داعش السابقين والذي يدعى مهدي نموش.



كان ذلك خلال إدلاء الصحفيين بشهادتهما في محاكمة لنموش بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.



وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر"، فيما أكد الصحافي ديدييه فرنسوا أيضا أنه لا يساوره "أي شك" في ذلك.

كذلك تعرف نيكولا إينان إلى البلجيكي المغربي نجم العشراوي خبير المتفجرات في اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس على أنه أحد سجانيه أيضا وكنيته "أبو إدريس" وقد فجر نفسه في عملية انتحارية في مطار بروكسل في 22 آذار/مارس.

وقام داعش بخطف واحتجاز أربعة صحافيين فرنسيين بين حزيران/يونيو 2013 ونيسان/أبريل 2014، أما الصحافيان الآخران إدوار الياس وبيار توريس وهما مذكوران ضمن الشهود في محاكمة نموش بتهمة قتل أربعة أشخاص، فلم يحضرا إلى المحكمة.

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