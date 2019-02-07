شرطة دبي تُسقط المخالفات المرورية عن السائقين الملتزمين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مع بداية عام التسامح، مبادرة «تسوية المخالفات المرورية»، تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابهم مخالفات مرورية طوال العام.

واعلن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أنه اعتباراً من امس الأربعاء سيبدأ التنفيذ الفعلي للمبادرة التي بموجبها يتم حسم ما قيمته 100% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الـ12 شهراً المقبلة، و75% على مدى 9 أشهر، و50% على مدى 6 أشهر، و25% على مدى 3 أشهر.

وأوضح المري، أن الهدف رقم واحد من المبادرة هو خفض الحوادث ومؤشر الوفيات، إذ ليست الفكرة الأساسية هي «الحسم»، حيث من المأمول أن تكون نتاج ومحصلة هذه المبادرة المجتمعية، إيجابية، وأن تكون الأرقام عقب انتهاء مدة المبادرة مبشرة، بغية تطبيقها بصورة دائمة، فيما لو أسهمت بتخفيض عدد الوفيات، وحققت نجاحات مذهلة.

وأكد أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتحمل أبعاداً كثيراً، وتعيد بناء وصياغة فهم القوانين للأشخاص، وتعمل على زيادة حرصهم على الطرقات كي لا يرتكبون أي مخالفة، وتصنع ثقافة وأمن الطريق من جديد عبر مبادرة (تسوية المخالفات المرورية)، حيث تشمل جميع أنواع المخالفات المرتكبة في النطاق الجغرافي لإمارة دبي.

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