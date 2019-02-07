الجيش اليمني يكشف شبكة انفاق حوثية في صعدة

أخبار الآن| صعدة - اليمن - (وكالات)

عثرت قوات الشرعية اليمنية على شبكة من الأنفاق والخنادق الصخریة المعقدة في جبال الأزھور ، ووادي أمیر وتبة الحصن وقریة المخادر بجبھة رازح، شمال غرب محافظة صعدة، كانت تتحصن فیھا میلیشیات الحوثي.

وأوضح مصدر عسكري أن "الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيات إلى ثكنات مسلحة"، وفق ما أوردته وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن "الميليشيات اتبعت خططاً دفاعية لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية".

وتمتد الأنفاق المكتشفة عشرات الأمتار، وتوجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية، كما تمتد إلى بعض المنازل المجاورة في المنطقة وكانت تستخدم كممرات آمنة.

وتواصل القوات الحكومية عملياتها العسكرية لتحرير كامل محافظة صعدة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

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