الجبير: سنستمر في حربنا ضد الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، إن حكومة بلاده ستستمر في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له.

جاء ذلك في كلمته، أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حيث ترأس وفد المملكة في الاجتماع، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف الجبير أن المملكة تتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال الجبير: "إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في العام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية ضد التنظيم، ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة".

يُذكر أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ويُعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم.



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