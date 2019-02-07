البشير : قانون النظام العام و الاقتصاد سبب المظاهرات

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الأربعاء، إن قانون النظام العام، والأوضاع الاقتصادية، أثارت الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية.

ونَظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين مظاهرات في الخرطوم وغيرها من مناطق البلاد، في مواصلة للاحتجاجات التي اندلعت في 19 من شهر كانون الاول ديسمبر عقب قرار الحكومة السودانية رفع أسعار الخبز.

وقال البشير لعدد من الصحفيين في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة الأربعاء، إن "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات".

وأضاف أن قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجر غضب الشباب"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

ويقول نشطاء إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يتهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وسلوك غير أخلاقي".

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