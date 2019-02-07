اعتقال خلايا نائمة في الرقة

أخبار الآن | بيروت - لبنان (أ.ف.ب)

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية توقيف أكثر من ستين شخصاً، إثر حملة مداهمات استهدفت "خلايا نائمة" في مدينة الرقة التي شكلت المعقل الأبرز لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا قبل طرده منها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اعتقال 63 إرهابياً ضالعاً في أنشطة إرهابية مختلفة في إطار عملية تمشيط وحملة مداهمات مشتركة ضمن مدينة الرقة استهدفت أوكار الإرهابيين والخلايا النائمة.

وأوردت أن هذه الخلايا الإرهابية مسؤولة بشكل مباشر عن بث الرعب والفوضى في المدينة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، "يُشتبه بانتماء 48 شخصاً من الموقوفين الى تنظيم داعش الإرهابي، في حين أن البقية شبان مسلحون مرتبطون بمجموعات سبق أن نفذت هجمات ضد قوات سوريا الديموقراطية".

وأحصى المرصد مقتل 50 مدنياً بالإضافة إلى 135 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية في عمليات نفذتها "خلايا نائمة" مرتبطة بالتنظيم المتطرف في محافظات الرقة والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) منذ آب/أغسطس.

ونفذت قوات سوريا الديموقراطية الصيف الماضي حملة أمنية واسعة في الرقة ضد مجموعات تستهدف زعزعة أمن المدينة مرتبطة بالتنظيم وبفصيل عربي سبق أن شارك معها في قتال داعش.



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