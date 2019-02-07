استمرار المحادثات اليمنية في الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستمر في العاصمة الأردنية، عمان، محادثات طرفي النزاع اليمني بشأن تبادل الأسرى، لليوم الثالث من دون إحراز تقدم.

ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين.

ورجحت وسائل إعلام أن الاجتماع قد يمدد حتى غد الجمعة، إلا أن مكتب المبعوث الخاص أعلن في وقت سابق أن الخميس هو اليوم الأخير.

وتهدف اجتماعات عمان لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.

وستبحث الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.

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