لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تواصل عملها

أخبار الآن | الحديدة – اليمن (وكالات)

عقد الرئيس الجديد لفريق الأمم المتحدة في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل لوليسغارد، اجتماعاً مسائياً يوم أمس، بحضور ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين.

ومن المقرر أن يبدأ لوليسغارد اليوم الأربعاء، اجتماع العمل الأول باللجنة، ومناقشة القضايا والمقترحات التي تم تقديمها خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد نقل الاجتماعات إلى عرض البحر الأحمر.ض

وتتعلق الاجتماعات بإعادة الانتشار وسحب القوات من مدينة الحديدة والموانئ، وكذلك المناطق الحساسة في أطراف المدينة.

وقالت مصادر في اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار إن لوليسغارد باشر عمله مساء أمس على متن السفينة فوس أبولو، الراسية في البحر الأحمر، حيث التقى فريقي الحكومة الشرعية والانقلابين، بحضور رئيس فريق الأمم المتحدة السابق باتريك كاميرت.

وكانت المصادر أكدت أن 4 أيام من اللقاءات لم تفض إلى أي نتائج تتعلق بالجداول الزمنية لخطة إعادة الانتشار وانسحاب القوات.

وكان كاميرت تقدم بمقترح بشأن إعادة الانسحاب قبله فريق الحكومة الشرعية مع بعض الملاحظات، فيما رفضه الحوثيون وقدموا مقترحاً آخراً يتضمن تحديد مسافات متساوية لسحب القوات والمعدات العسكرية، وتجزئته على مراحل، وهو ما رفضه الفريق الحكومي مؤكدا أنه خارج اتفاقات السويد.

وتواصلت خروق وانتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة من قبل الحوثيين. حيث تعرضت مدينة حيس جنوبي المحافظة لنيران قناصة الانقلابيين، كما تعرضت مواقع في منطقة الفازة بمديرية التحيتا للقصف الحوثي.

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