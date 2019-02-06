تقرير يحذر: داعش يسرّع المهام والقدرات بالعراق مقارنة بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (thenational)

تقرير جديد يحذر من عودة قريبة لـتنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً ، فقط بعد أيام من حديث للرئىس الأمريكي ترامب يعلن فيه اعتزامه تقليص عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا والبالغ عددهم 2000 جندي.

المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريـكية (البنتاغون) الذي أعد التقرير حذر من أن تنظيم داعش يواصل جذب العشرات من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق كل شهر كما يحصل على تبرعات خارجية مستمرة.

وقال التقرير إن تنظيم داعش “يقوم بتجديد المهام الرئيسية والقدرات بشكل أسرع في العراق مقارنة بسوريا”.

وبينما أشار المفتش العام إلى قوات سوريا الديمقراطية بأنهم "مقاتلون متماسكون"، فقد حذر من التهديد بغزو تركي ضد هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة حيث تقول أنقرة إنهم على صلة بالانفصاليين الأتراك.

ولا تزال حرب قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش مستمرة، ويحتفظ التنظيم بحوالي ألفي مقاتل في شرق سوريا حيث أقام مراكز دفاع قوية ومن المرجح أن يقاتل حتى آخر رجل.

وأدى قرار ترامب بالانسحاب من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع السابق جميس ماتيس، وأثار شكوكا جدية حول الآفاق المستقبلية للأكراد السوريين.

وقالت إلهام أحمد، وهي سياسية كردية تزور واشنطن: “الانسحاب دون خطة ليس جيدا لا للمصالح الأمريكية أو مصالح الشعب الأمريكي”، وأضافت أن تحالف تركيا وروسيا وإيران سيقرر مصير سوريا.

كما حذرت من إمكانية “التخلي عن الأكراد” في سوريا بعد سنوات من وجودهم في الخطوط الأمامية للقتال إلى جانب القوات الأمريكية. (DPA)

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