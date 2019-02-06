الأمن السوداني يعتقل قيادات بالمعارضة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، أكبرُ أحزاب المعارضة في البلاد، اعتقال أمينته العامة، سارة نقد الله، وابنة َ زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي.

وهزت التظاهرات العنيفة السودان منذ كانون الأول/ديسمبر بعدما خفّضت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية دعمها للخبز.



وأشار حزب الأمة إلى أن القوات الأمنية تعاملت مع المحتجين بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية.

وأعلن البيان اعتقال القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي البارز نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال، قبل أن يطلق سراح بعضهم.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى تظاهرات مناهضة للحكومة عبر المدن والبلدات، تدعو إلى تنحي الرئيس عمر البشير.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن 30 شخصاً قتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 51 شخصاً قتلوا خلالها.

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