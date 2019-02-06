ارتفاع ضحايا أنفلوانزا الخنازير في المغرب إلى 16

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

ارتفع عدد وفيات أنفلوانزا الخنازير إلى 16 ضحية، بحسب آخر تصريح حكومي حول تطورات المرض الذي يواصل للأسبوع الثاني حصد أرواح المغاربة، ويثير الهلع في صفوفهم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن "20 حالة تماثلت للعلاج، فيما 36 حالة أخرى تخضع للعلاج".

وكشف قيام وزارة الصحة بنحو 60 ألف تطعيم لمهني الصحة قصد حمايتهم

وأكد أن اللقاح متوفر و الدواء متوفر كما نفى المسؤول الحكومي، "تكتم الحكومة عن الحالة الوبائية".

كما نفى المسؤول الحكومي، "تكتم الحكومة عن الحالة الوبائية".

من جهتها أصدرت وزارة في أحدث تفاعل لها مع تطورات أنفلوانزا الخنازير بالمغرب، تقرير لتطور هذا المرض القاتل، نقلا عن المنظمة العالمية للصحة.

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