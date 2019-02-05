ميليشيا الحوثي تعرقل جهود تبادل الأسرى

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت الحكومة الشرعية اليمنية اليوم الثلاثاء مقترحاً حوثياً بتجزئة اتفاق الأسرى الذي تم التوصل إليه في السويد

لتضع بذلك الميليشيات الموالية لإيران، المزيد من العراقيل أمام جهود إنهاء الأزمة.

ميليشيا الحوثي اقترحت الاتفاق على 200 اسم يتم الإفراح عنهم من كل جانب، بمعنى 200 مقابل 200، ما دفع وفد الحكومة الشرعية لرفض المقترح معتبراً أنه تجزئة لاتفاق السويد.

وطالب وفد الحكومة الشرعية بالإفراج عن جميع المعتقلين، المعترف بهم من قبل جميع الأطراف، باعتماد قاعدة اتفاق السويد "الكل مقابل الكل".

وانطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة.

وطالب وفد الحكومة، الحوثيين بإطلاق كل الأسماء التي اعترف بها، وعددها 1300 معتقل، شرط أن يكون من بينهم الشخصيات الأربع التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

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