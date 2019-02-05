ميليشيات الحوثي تمنع وصول المساعدات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تتعمد منع وصول المساعدات إلى المدنيين اليمنيين.

مطالباً المجتمع الدولي بتسمية من يضع العراقيل أمام وصول المساعدات لليمنيين.

وأضاف اليماني خلال مؤتمر صحفي أنه يجب تعزيز طرق تقديم المساعدات للشعب اليمني، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تسعى إلى تعزيز وجودها في مدينة الحديدة، رغم اتفاق السويد الذي ينص على ضرورة انسحابها من المدينة ومينائها.

وقال وزير الخارجية اليمني إنه لا يمكن الوصول لسلام مستدام ما لم يلتزم الحوثيون بالعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي.

وتتزامن تصريحات اليماني مع انطلاق محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، برعاية الأمم المتحدة، بشأن اتفاق تبادل الأسرى.

وافتتح مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الاجتماع، الثلاثاء، مشيراً إلى أهميته فيما يخص ملف الأسرى ودوره في مسيرة السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وتحدث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع، مؤكدا جاهزية اللجنة الدولية لتنفيذ الخطوات العملية لتبادل الأسرى.

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