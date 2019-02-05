محمد بن زايد يعلن بناء مسجد الطيب وكنيسة فرنسيس في أبوظبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

اعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، عن تدشين كنيسة القديس فرنسيس ومسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقام بابا الكاثوليك وشيخ الأزهر بالتوقيع على حجر أساس إنشاء المسجد والكنيسة ، ليدشنا بتواضع رمزية جديدة للتعايش بين الأديان على أرض الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد على "توتير": "وقعت وأخي محمد بن راشد وقداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب على حجر الأساس لبناء كنيسة القديس فرنسيس ومسجد الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبوظبي.. منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الأخلاقي والتآخي الإنساني في سماء الإمارات".

وسبق ذلك، منح نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "جائزة الأخوية الإنسانية- من دار زايد" للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر، أحمد الطيب.

وفي صرح زايد المؤسس بأبوظبي، وقع بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب "وثيقة الأخوة الإنسانية" في مشهد مهيب جسد معاني التسامح واحترام الآخر والتعايش السلمي.

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