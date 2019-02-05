محادثات يمنية في عمّان لتبادل الأسرى

أخبار الآن | عمّان - الأردن (صحف)

من المقرر أن يجتمع اليوم ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في العاصمة الأردنية عمَّان ، ضمن جولة جديدة من المباحثات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي ُأعلن عنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ستوكهولم.

ومن المفترض أن تستمر هذه الجولة خمسة أيام سيتم خلالها بحث الردود التي قدمها كلُ طرف على ملاحظات الطرف الآخر، بعد جولة أولى عُقدت في 16 من شهر كانون الثاني يناير في الأردن أيضاً.

ومن المتوقع أن يتبع تلك المرحلة تجهيز كشوفات نهائية بالأسماء المتفق عليها، فيما ستحال الأسماء المختلف عليها إلى لجنتين الأولى تختص بالمفقودين والأخرى بالجثامين.

ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من أفرادهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

وفي هذا السياق، أشار ماجد فضايل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الوفد، إلى أن هذه المرحلة ستتضمن تقديم الأدلة على ادعاءات الحوثيين والإثباتات المادية لدحض عدد منها.

في المقابل، رأى مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن بات "على المحك" بسبب الخلافات بشأن القوائم المقدمة.

وأوضح دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أن كلا من الجانبين شكك في القائمة المقدمة من الطرف الآخر.

وأبلغ ستيلهارت مجموعة من الصحافيين، الاثنين، بأن الجانبين من المقرر أن يجتمعا مجددا في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، لمناقشة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ستوكهولم لتبادل السجناء.

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