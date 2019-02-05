قداس تاريخي للبابا في ختام زيارته للإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وجه البابا فرنسيس برقية إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، جدد فيها تقديره لشخص الرئيس والحكومة وشعب الإمارات على الترحيب الحار والضيافة الكريمة.

ترأس بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، قداساً تاريخيا في مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط حضور عشرات الآلاف.

القداس البابوي يُعد الأولَ من نوعه في منطقة الخليج العربي، بعد ساعات على توقيع بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، وثيقة تاريخية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والسلام العالمي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القداس البابوي، الذي أقيم صباح الثلاثاء، حضره 180 ألف شخص، من المقيمين في دولة الإمارات وخارجَها، وهو ما يَعني أن عدد الحاضرين فاق التوقعات.

وفي ختام القداس التاريخي، توجه البابا فرنسيس بالشكر إلى الإمارات عاصمةِ التسامح، وقال باللغة العربية "أوجه الشكر إلى أولاد زايد في دار زايد".

وبعدها، غادر البابا إلى مطار أبوظبي، حيث أقيمت له مراسم وداع في نهاية الزيارة الاستثنائية التي فتحت صفحة جديدة من تاريخ المنطقة على صعيد التسامح وحوار الأديان.

وكان البابا فرنسيس وصل على متن سيارة مكشوفة وسط ترحيب حافل من جموع الحاضرين، في مدينة زايد، التي اكتست بوشاح المحبة والسلام.

العالم شهد، مساءَ الاثنين، توقيعَ وثيقةِ الأخوةِ الإنسانية، بحضور نائبِ رئيسِ دولة الإمارات رئيسِ مجلس الوزراء حاكمِ دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهدِ أبوظبي نائبِ القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحملت الزيارةُ معان ٍ سامية ً تُجسدُ ثقافة َ الحوار ورسائلَ إنسانيةٍ تحملُ في طياتها دعوة ً صريحة إلى "نشرِ ثقافة السلام واحترامِ الغير وتحقيقِ الرفاهية للبشرية جمعاء، بدلا من ثقافةِ الكراهية والظلم والعنف والدماء"، بحسب ما أكد شيخ الأزهر في كلمته في صرح زايد المؤسس.

الزيارة من بدايتها إلى نهايتها، حفلت باللحظات التاريخية، حيث أصبح رأس الكنيسة الكاثوليكية أولَ بابا يزور الإمارات، وساهم مع شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، وبرعاية القيادة في الإمارات، على ترسيخ خطوات غير مسبوقة على صعيد العلاقة بين الاديان ونشر المحبة والسلام.

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