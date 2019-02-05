رئيس المراقبين الأممين الجديد يصل اليمن

أخبار الآن | صنعاء – اليمن (أ.ف.ب)

وصل الضّابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد اليوم الثلاثاء إلى صنعاء ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميّين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت.

ولم يدل لوليسغارد بتصريح لدى وصوله إلى مطار العاصمة صنعاء.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الأسبوع الماضي على تعيين لوليسغارد خلفاً لكاميرت.

وبعيد وصوله إلى اليمن، اعترضت ميليشيا الحوثي على تعيين كاميرت، وتعرّض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتّحدة إنّها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

وقاد الجنرال لوليسغارد البعثة الأمميّة في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبّي.

وولد لوليسغارد في عام 1960، وكان مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.



اقرا: عراقيل حوثية أمام كاميرت في محادثات اليمن