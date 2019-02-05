السودان يشهد اليوم وقفة احتجاجية صامتة

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (صحف)

من المقرر أن يشهد السودان اليوم وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر رئيس القضاء , احتجاجا على الانتهاكات ضد المتظاهرين، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين.

يأتي هذا فيما أعلنت النيابة العامة والبرلمان , عدم تدخل أي سلطة في التحقيقات الجارية في وقائع ترتبط بالاحتجاجات التي تشهدها مدن عدة منذ الشهر الماضي، مؤكدين على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية , وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام عمر أحمد بأعضاء لجان العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع في البرلمان بشأن الأحداث الأخيرة .

وكان تجمع المهنيين والأحزاب المعارضة السودانية أعلنوا في بيان مشترك سابق، أنهم تأكدوا من وفاة 3 ناشطين تحت التعذيب، هم فائز عبد الله عمر وحسن طلقا في جنوب #كردفان وأحمد الخير من خشم القربة، في حين فتحت السلطات السودانية تحقيقاً في تلك المزاعم.

يذكر أن التظاهرات تجددت يوم أمس الاثنين في الخرطوم وأم درمان، وقال الشهود إن المحتجين نزلوا إلى الشوارع في حيين بالخرطوم وفي مدينة أم درمان الواقعة على الجانب المقابل من نهر النيل.

وسارعت قوات مكافحة الشغب إلى تفريق التظاهرات، مطلقةً الغاز المسيل للدموع على إحدى التظاهرتين، وفق المصدر نفسه.



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