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البابا يختتم القداس الذي أقيم في أبوظبي

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اختـَتم بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس القداس الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور الآلاف.

يذكر ان الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، شهدت توافد الآف الاشخاص من مختلف مناطق دولة الإمارات ومن خارجها ، إلى مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي ، ليشهدوا حدثا تاريخيا آخر متمثلا بالقداس الذي أقامه بابا الكنيسة الكاثوليكية.
 

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