واشنطن تعتزم الانسحاب من سوريا وأفغانستان

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - ( أ.ف.ب )

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان على الرغم من انتقادات

حلفاء الولايات المتحدة , والأصوات المعارضة من داخل حزبه، لكنه لم يعطِ أي جدول زمني لموعد الانسحاب وكيفيته.

وفي خضم حرب مستمرة في أفغانستان منذ أكثر من 17 عاماً بدأت واشنطن العام الماضي مفاوضات مباشرة مع جماعة طالبان.

وفي حين يُتوقع أن تستأنف المحادثات قريباً في قطر أبدى الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة "سي بي اس" تفاؤلاً حذراً حيالها.

وقال ترامب، "سنرى ما سيحصل مع طالبان. إنهم يريدون السلام. لقد تعبوا"، وتابع "أعتقد أن الجميع تعبوا. علينا أن نخرج أنفسنا من هذه الحروب التي لا تنتهي ونعيد أبناءنا إلى الوطن".

وكان الرئيس أطلق وعداً خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من أفغانستان، ليعود ويرجئ طرح ذلك بعد وصوله إلى البيت الأبيض وقبوله بادئ الأمر بإرسال تعزيزات إلى أفغانستان.

لكن أواخر 2018 طرح ترامب سحب نحو نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين في أفغانستان والبالغ عددهم 14 ألفاً.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال المقابلة، أن عناصر في "الاستخبارات" سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب مقبل، مضيفاً "إذا لاحظت نشوء بؤر" تمرد "فسأفعل شيئاً ما".

وشدد ترامب على أنه لم يعد محاطاً بفريقه السابق للسياسة الخارجية، وبخاصة وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، الذي حاول فرملة طموحاته بالانسحاب خلال النصف الأول من ولايته الرئاسية.

ولا يكترث الرئيس الأمريكي كثيراً لتصويت بغالبية كبيرة في مجلس الشيوخ على تعديل ينتقد قراره سحب القوات الأمريكية، ويحذره من "انسحاب متسرع" من سوريا وأفغانستان من شأنه ان يشكل "تهديداً" للأمن القومي.



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