لقاء ثان بين ترامب وكيم.. فأين سيُعقد؟

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقات في ملفي نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية مع الصين.

وقال ترمب إنه تم تحديد موعد ومكان القمة الثانية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بعد قمة تاريخية أولى في سنغافورة في 12 من شهر يونيو.

وأضاف أنه سيعلن، في خطابه السنوي عن حال الاتحاد عن تفاصيل القمة المقررة حتى الآن نهاية شهر فبراير في فيتنام أو تايلاند.

ورجحت الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء، ألا تتخلى بيونغ يانغ "عن كل أسلحتها النووية وقدراتها على الإنتاج"، رغم أن واشنطن تسعى إلى ذلك.

وعلق ترمب: "هناك أيضا فرص جيدة جدا لنتوصل إلى اتفاق"، مع إقراره بأن لا شيء مؤكدا.

واعتبر أن كيم "تعب" من مواجهة العقوبات الاقتصادية، مضيفا "يستطيع أن يصبح إحدى القوى الاقتصادية العالمية الكبرى"، لكنه "لا يستطيع القيام بذلك ما دام يملك أسلحة نووية".

وتابع: "نحن متفاهمان جدا. هناك كيمياء رائعة بيننا".

وسئل ترمب عن احتمال انسحاب الجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية لمناسبة المفاوضات مع الشمال، فأكد أنه "لم يبحث انسحابهم أبدا".

لكنه كرر أن وجود "40 ألف جندي في كوريا الجنوبية مكلف جدا".

وأشاد بالمساعدة التي قدمتها الصين في ملف كوريا الشمالية، قبل أن يتطرق إلى المفاوضات التجارية مع بكين.

وقال: "يبدو أننا على الطريق السليم للتوصل إلى اتفاق مع الصين. هناك فرصة جيدة لنتوصل إلى اتفاق" بعدما جرت مفاوضات جديدة في واشنطن.

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