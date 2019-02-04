بحضور 135 ألف شخص.. البابا فرنسيس يقيم قداسا بأبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس، قداسا تاريخيا، يشارك فيه نحو 135 ألف شخص في ملعب كبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووصل البابا فرنسيس مساء أمس، إلى أبوظبي، في مستهل زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى منطقة الخليج العربي.

وحطت طائرة البابا في ابو ظبي قبيل الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)، وكان في استقباله في المطار ولي العهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بزيارة البابا لدولة الإمارات واعتبرها "لحظة تاريخية للحرية الدينية".

وقبل قداس الثلاثاء يشارك البابا في حوار ديني الاثنين مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولين دينيين آخرين.

وكتب البابا في حسابه على موقع تويتر قبيل انطلاق طائرته "أزور هذا البلد كأخ، لنكتب صفحة حوار معا، ونمضي في مسار السلام سوية".





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