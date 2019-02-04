بابا الفاتيكان يثني علي جهود الإمارات نحو السلام والتطور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة و بفضل بعد النظر والحكمة، تمكنت خلال سنوات قليلة التحول إلى مكان مزدهر ومضياف، وصارت مقرا للقاء بين الثقافات والديانات.

البابا فرنسيس أشاد بأول منتدى دولي للتحالف بين الأديان حول مسألة كرامة الطفل الذي قد عقد في أبوظبي في نوفمبر الماضي

وقال بأن سباق التسلح وتمديد مناطق النفوذ والسياسات العدائية على حساب الآخرين لن تؤدي أبدا إلى الاستقرار

وقال البابا فرنسيس في كلمة ألقاها خلال اجتماع الأخوة الإنسانية في صرح زايد المؤسس بالعاصمة أبوظبي، الاثنين، إن "هذا البلد الذي تعانق فيه الرمال ناطحات السحاب يبقى تقاطعا مهما بين الشرق والغرب، بين شمال الأرض وجنوبها. يبقى مكانا للنمو حيث الفسحات التي لم تكن مأهولة في السابق تقدم اليوم فرص عمل لأشخاص من أمم مختلفة. لقد أزهرت الصحراء هنا ليس فقط لأيام قليلة في السنة إنما لسنوات كثيرة في المستقبل".

وقال بابا الكنيسة الكاثوليكية: "إنه لأمر مشجع أن نرى في هذا البلد أنه لا يتم الاستثمار في استخراج موارد الأرض وحسب، بل أيضا موارد القلب أي في تربية الشبيبة. أتمنى أن يستمر هذا الالتزام وينتشر في مناطق أخرى"، مشددا على أهمية بناء هويات منفتحة قادرة على التغلب على تجربة الانغلاق على الذات والتصلب.

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