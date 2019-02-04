النيابة السودانية تحقق في ملابسات وفاة شخص داخل مقر أمني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، من النيابة العامة الأحد إعداد تقرير عاجل حول ملابسات وفاة مُعلم، أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرق البلاد.

يذكر أن الشرطة السودانية أعلنت وفاة متظاهر أحمد الخير (36 عاما)، أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرق البلاد.

من جهته، قال مدير شرطة ولاية كسلا، يس محمد الحسن، إن "الرجل توفي أثناء التحقيق معه، وكان ضمن متهمين آخرين تم التحفظ عليهم في حراسة جهاز الأمن".

وأوضح أن "الموقوف شعر بالمرض ونقل للمستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولي عليه، أفاد الطبيب المختص بأنه فارق الحياة".

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا، في الـ31 من يناير الماضي، بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير العدل حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في البلاد.

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