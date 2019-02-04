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العاهل الأردني والسبسي يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

أخبار الآن | تونس - تونس - (أ.ف.ب)

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في العاصمة التونسية , عددا من الملفات الثنائية والإقليمية وسبل تدعيم الجهود في مكافحة الإرهاب.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة التي يجريها العاهل الأردني , على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والزراعية والسياحية.

ولجهة النهوض بمستوى التعاون بين البلدين الشقيقين، تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة وزيادة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص الأردني والتونسي لاستكشاف الفرص الواعدة، لا سيما وأن البلدين يتمتعان بموقع جغرافي مميز كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية.

 

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