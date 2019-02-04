الشباب الصومالية تقتل رئيس عمليات موانئ "بي آند أو"

أخبار الآن | مقديشو - الصومال ( وكالات)

قال مسؤول صومالي محلي، الاثنين، إن مسلحين قتلوا رئيس عمليات شركة موانئ "بي آند أو" في منطقة بلاد بُنْط شبه المستقلة بشمال البلاد، في هجوم أعلنت جماعة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عنه.

وقال حاكم منطقة باري في بلاد بنط يوسف محمد لرويترز إن رجلين متنكرين في هيئة صيادين أطلقا النار على بول أنتوني فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو هذا الصباح.

وقالت الشباب الصومالية إنها نفذت الهجوم، واتهمت رئيس عمليات الشركة بأنه موجود في الصومال بصورة غير مشروعة.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، قوله: "نفذنا العملية... حذرناه لكنه لم يستجب. كان في الصومال بصورة غير مشروعة".

وأصبحت الشباب أكثر نشاطا في منطقة بلاد بنط بعد أن طردها الجيش الصومالي وقوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي من معاقلها في جنوب البلاد.

وفي هجوم منفصل، ذكرت رويترز أن دوي انفجار هائل سُمع في وسط العاصمة مقديشو.

وأضافت رويترز أن سحب دخان تصاعدت من موقع الانفجار.



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