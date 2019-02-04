الرئيس العراقي يرد على تصريحات ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطالب العراق بوجود عسكري أمريكي لمراقبة إيران

موضحا أن القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب.

وأعلن الرئيس العراقي أن"الحكومة ستنتظر إيضاحاً بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها".

جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس الامريكي , حول نيته الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق لمراقبة إيران.



وتابع "أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء عليها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية، أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنفقت ”ثروة“ على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وإنه يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.



اقرا: ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عاما