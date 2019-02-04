أسمى معاني التسامح يتجسد في أقدم كنيسة في الإمارات (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

* تعد كنيسة "سانت جوزيف" من أقدم الكنائس من بين قرابة 45 كنيسة فى الإمارات.

* تعد الكنيسة اليوم صرحا مهما لأكثر من 100 ألف مسيحى كاثوليكى يعيشون على أرض الإمارات.

* تقيم الكنيسة القداسات بلغات عديدة، من ضمنها العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة إلى العديد من اللغات الأخرى.

* وضع حجر الأساس للكنيسة فى فبراير 1964 فى منطقة كورنيش أبوظبي، ثم نقلت بعد ذلك لموقعها الحالي

في عام التسامح ، تؤكد الإمارات على معنى التسامح الأسمى في العالم .. التسامح بين الأديان ، هذه الدولة التي أسست على احترام كافة لأديان، لم تتوانى عن تشييد دور العبادة للسكان من أجل ممارسة شعائرهم الدينية أيا كانت بحرية، ومن أبرز تلك الصروح كنيسة سانت جوزيف في العاصمة أبوظبي.

الكنيسة هي الأقدم في دولة الإمارات، كما أنها تعتبر من بين أقدم الكنائس في منطقة الخليج، ومنذ تأسيسها عام 1965 وحتى اليوم، باتت كنيسة سانت جوزيف مقصدا رئيسيا لأبناء الديانة المسيحية في الدولة.

خطة إنشاء الكنيسة طرحت في 1962، فيما تم وضع حجر الأساس في فبراير 1964، في منطقة كورنيش أبوظبي، على أرض أهداها الشيخ طحنون آل نهيان للمسيحيين، حيث آمن، مثله مثل جميع حكام الإمارات، بضرورة تجانس السكان بصرف النظر عن دياناتهم، ونشر قيم تسامح الأديان على أرض الدولة، بحسب الـموقع الرسمي للكنيسة.

وبقرار من الشيخ زايد آل نهيان، نقلت الكنيسة لموقعها الحالي في منطقة المشرف في أبوظبي في 1981، وتمت توسعتها بافتتاح المبنى الجديد الذي يتسع لـ1500 شخص.

الكنيسة اليوم صرح مهم لأكثر من 100 ألف مسيحي كاثوليكي يعيشون على أرض الإمارات، وتقيم الكنيسة القداسات بلغات عديدة، من ضمنها العربية والإنجليزية والفرنسية، والتغالوغ المنتشرة في الفلبين، والمالايالامية والكونكانية التي يتحدثها مواطنو الهند، والسنهالية والتاميلية المنتشرتين في سريلانكا، والأوردية التي يتحدثها عدد كبير من سكان باكستان والهند.

وعلى بعد خطوات من الكنيسة العريقة، يقع مسجد "مريم أم عيسى عليها السلام"، الذي يتسع لأكثر من ألفي مصلّ، مما يعني تشارك المسلمين والمسيحيين لمواقف السيارات والمرافق المشتركة في المنطقة، في مشهد عفوي للتسامح على أرض الإمارات.

وتقف كنيسة سانت جوزيف اليوم شامخة، فهي الأولى من بين قرابة 45 كنيسة في الإمارات وواحدة من أقدم دور العبادة المتنوعة على أرض الدولة، التي أتاحت لسكانها ممارسة شعائرهم الدينية، وأقرت القوانين التي تجرم الكراهية، ونظمت مؤتمرات التسامح، وأعلنت 2019 عاما لهذه القيمة النبيلة.

مصدر الصور : الموقع الرسمي لكنيسة سانت جوزيف

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